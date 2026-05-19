Crisi idrica, il gruppo consiliare “Restart 5 Stelle” aderisce alla manifestazione del 13 giugno: «Sull’acqua nessuna divisione, scendiamo in piazza uniti».

Il gruppo consiliare Restart 5 Stelle accoglie con assoluto favore e piena condivisione l’invito del Comitato Civico per l’Acqua, che ha indetto una grande manifestazione pubblica per il prossimo 13 giugno 2026.

L’emergenza idrica che attanaglia la nostra comunità ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Di fronte alla privazione di un diritto così essenziale, che da troppo tempo viene negato ai cittadini, non è più il momento dei rinvii o delle parole, ma dell’azione comune.

Per questa ragione, Restart 5 Stelle lancia un appello accorato a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle forze sociali e a ogni singolo abitante del territorio affinché il 13 giugno si scenda in piazza in massa.

«Su un tema così vitale non devono e non possono esistere colori politici, bandiere o diatribe di parte — dichiarano i rappresentanti del gruppo consiliare —. L’acqua non ha colore politico. È una priorità assoluta, un bene comune e primario che deve vederci tutti uniti in un’unica sola voce per rivendicare ciò che ci spetta di diritto.»

La partecipazione alla manifestazione del 13 giugno rappresenta un dovere civico per difendere la dignità del nostro territorio e garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Invitiamo tutti a segnare questa data in agenda: uniti possiamo fare la differenza e restituire alla nostra comunità il diritto all’acqua pubblica, efficiente e continua.