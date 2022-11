Manifestazione per caro bollette. Questa la presa di posizione di Salvatore Nicolosi: “Ottima iniziativa della Confcommercio e CNA a Palermo il 7 novembre, propongo di farla anche a Licata con una chiusura simbolica di un’ora di tutte le attività commerciali dalle 9 alle 10 e chiedo ai rappresentanti locali delle due associazioni un incontro urgente per investire i nostri rappresentanti regionali, De Luca in testa, della problematica e delle eventuali iniziative da intraprendere. Siccome credo che il 7 le attività non potranno chiudere tutta la giornata, propongo la chiusura simbolica di un’ora che mi sembra più fattibile a Licata e chiedo un incontro con i rappresentanti locali per ulteriori iniziative sul nostro territorio”.