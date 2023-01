Pubblicità

Bambini felici e gonfiabili presi d’assalto, Mangiacasale regala tanti sorrisi.

Si è conclusa nel migliore dei modi la serata inaugurale di Aspettando la Befana, l’evento organizzato dall’Associazione Licata 92027 che ha visto Piano Mangiacasale vestirsi a festa per l’occasione.

Tanti sorrisi, bambini e mamme felici, fiumi di caramelle e zucchero filato hanno accompagnato le prime ore del pomeriggio con il gonfiabile preso d’assalto tanto che ha spinto gli organizzatori ad installarne un secondo oggi.

“Siamo molti contenti ed entusiasti, abbiamo registrato circa 500 visite in un mercoledì di inverno e per noi sono numeri importati. La risposta della città c’è stata e questo ci rende enormemente orgogliosi e ci motiva a fare meglio tant’è che per la giornata odierna proveremo ad installare un secondo gonfiabile per garantire ancora più divertimento a tutti i bambini. Tra l’altro, grazie alla collaborazione e generosità dell’imprenditore Baldo Cosentino, nella giornata di domani saranno installate altre giostrine free-to-play quindi completamente gratuite, un regalo che l’imprenditore e l’Associazione vuole fare a tutti i bambini. Stiamo inoltre lavorando alla possibilità di aprire il villaggio per tutta la giornata di Venerdì visto il giorno festivo, consentendo alle persone di pranzare all’aperto nell’apposita area food allestita per l’occasione, insomma seguiteci sui social per scoprire di giorno in giorno tutte le novità!”