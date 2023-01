Pubblicità

L’evento, organizzato dall’Associazione Licata 92027 e patrocinato dal comune di Licata, sarà un piccolo parco giochi dedicato ai bambini

Si avvicina il 4 Gennaio data dell’apertura dell’evento che farà felici grandi e piccini, “Aspettando la Befana” un villaggio enogastronomico dove sarà possibile gustare prodotti tipici locali, buon vino, birra alla spina e per i più piccoli tanti dolciumi il tutto contornato da buona musica, giostrine e area giochi gonfiabili.

Focus della manifestazione sui bambini, con tante piccole attrattive dedicate a loro per far si che questo periodo natalizio, anche se in ritardo, regali loro qualche momento di svago e di divertimento all’aria aperta. Per l’occasione sarà allestito un grande gonfiabile in piazza, delle giostrine per i più piccini e degli stand di dolci, crepes, caramelle e zucchero filato che faranno felici anche i più grandi.

“Abbiamo cercato di regalare alle famiglie delle ore di spensieratezza in un’area raccolta per poter far divertire i propri bambini in tutta tranquillità e serenità. Piano Mangiacasale è un luogo speciale per noi – dichiarano gli organizzatori – già da domani tutti gli stand saranno in fase di montaggio e la piazza si vestirà di un vestito tutto nuovo e bello. Il villaggio aprirà dalle 17 fino a mezzanotte, la Befana ci ha già contattati per dirci che ha tanti dolcetti da regalare…quindi bambini vi aspettiamo in tanti!