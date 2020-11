LO CERCAVANO IN GERMANIA, LO HANNO TROVATO I CARABINIERI DI CAMPOBELLO DI LICATA INSIEME AI COLLEGHI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI AGRIGENTO.

L’UOMO, S.L.B. CLASSE 1982 NATO IN GERMANIA, SI È RESO RESPONSABILE SECONDO GLI INQUIRENTI TEDESCHI TRA IL 2018 E IL 2019 DI REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI FURTO.

DOPO ESSERE STATO CONDANNATO IN GERMANIA ED ESSERSI RESO IRREPERIBILE IN QUEL PAESE, L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA TEDESCA TRAMITE IL DIPARTIMENTO CENTRALE DI POLIZIA CRIMINALE – “SI.RE.N.E.” HA EMESSO UN PROVVEDIMENTO DI RICERCA E CATTURA IN AMBITO EUROPEO IN DATA 12.11.2020.

IL 38ENNE È STATO RINTRACCIATO GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI AGRIGENTO CHE TEMPESTIVAMENTE HA CONTATTATO LA STAZIONE DI CAMPOBELLO DI LICATA LA QUALE, BEN CONOSCENDO IL TERRITORIO DI COMPETENZA, HA SAPUTO IN BREVE LOCALIZZARLO.

L’ARRESTATO, CHE DOVRÀ SCONTARE LA PENA DI CINQUE ANNI DI RECLUSIONE, È STATO CONDOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE COMPETENTI.