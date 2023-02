Pubblicità

Mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti di Licata, una nota di Cgil e Cisl indirizzata al Comune.

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, tenuto conto che ad oggi non sono state liquidate le arretrate spettanze, relative al recente rinnovo contrattuale, dovute per legge entro dicembre 2022,

DIFFIDANO

le S.L a comunicare quali i vincoli normativi ostativi, se esistenti, alla liquidazione ai lavoratori dipendenti degli arretrati spettanti, tenuto conto che nella riunione del 01/12/2022 la Dirigente Finanze, alla presenza del Segretario Generale e della platea tutta asseriva l’impossibilità alla liquidazione, vista la condizione del Comune di Licata, che trovasi in fase di riequilibrio finanziario, piano ancora al vaglio della Corte dei Conti.

Pertanto, si chiede di conoscere la norma alla quale si appella la dirigente e se, ad ogni modo, è stato previsto l’accantonamento delle risorse.

Qualora, nel termine di 15 gg non si avrà risposta scritta ed esaustiva, si procederà a denuncia per INADEMPIENZA E DANNO presso l’ufficio ispettivo di vigilanza e controllo dell’Assessorato Enti Locali della

Regione Siciliana nonché si procederà a segnalare il mancato accantonamento delle risorse, così come

previsto dalla disciplina di cui al d.lgs 118/2011, alla competente corte dei conti.

Iacono – Cgil

Parello – Cisl