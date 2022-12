Pubblicità

La nota inviata dal segretario territoriale FSI-Usae Salvo Ballacchino a Commissario ASP di Agrigento, Direttore Amm.vo ASP AG, Direttore Sanitario ASP AG e Direttore delle Risorse Umane di Agrigento.

Oggetto: mancata liquidazione Saldo Produttività anno 2021 e attribuzione economica PEO 2019/2020

Premesso che con atto deliberativo n. 1925 del 21/11/2022 avente ad oggetto “Liquidazione saldo sistema premiante anno 2021” pubblicato sul sito aziendale è stata corrisposta a diverse U.O. aziendali il saldo produttività anno 2021 e che con atto deliberativo n. 1937 del 25/11/2022 avente ad oggetto “Delibera n. 1053 del 17/06/2022-Progressioni economiche Orizzontali personale del comparto sanità biennio 2019-2020-Rettifiche” è stata pubblicata sul sito web aziendale.

Considerato che giungono alla Scrivente diverse segnalazioni, per la mancata liquidazione del Saldo Produttività anno 2021, senza alcuna giustificazione visto che i Direttori delle varie strutture, hanno già provveduto all’ invio nei termini previsti, delle relazioni finali di budget e riferiscono che ad oggi non hanno ricevuto alcuna mail di contestazione o segnalazione su eventuali integrazioni da presentare.

Visto che dal mese di febbraio 2022, l’O.I.V. continua a lavorare a pieno regime, non si comprende come alcune Unità Operative abbiano già ricevuto la loro performance individuale nel mese di novembre 2022, mentre altre U.O. ospedaliere ancora aspettano di essere saldate o giudicate.

Con la presente si chiede di conoscere le motivazioni di tale gravoso ritardo/inadempienza nei confronti dei Vostri dipendenti e l’immediata liquidazione delle relative spettanze economiche.

Considerato il contenuto delle precedenti deliberazioni, con le quali la Vostra Direzione strategica ha certificato i fondi residui e che come da accordo di delegazione trattante (3 novembre 2022) è stata definita l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale, in misura non superiore al 50% degli aventi diritto con decorrenza 01/01/2019 e al restante 50% con decorrenza 01/01/2020, quota stipendiale che doveva essere liquidata entro il 31/12/2022.

Per i motivi descritti sopra, di vitale importanza per il benessere socio-economico dei DIPENDENTI rappresentati, si richiede di velocizzare le procedure con atti e provvedimenti utili a sanare nel mese di gennaio 2023, la Vostra posizione debitoria nei confronti dei dipendenti che ne vantano il diritto.

Certi di un Vostro pronto impegno a riscontro della problematica esposta sopra, si rimane in attenta attesa di conoscere Vostre future pubblicazioni a favore dei dipendenti dell’ASP 1 di Agrigento.

Segreteria Territoriale FSI USAE Agrigento Caltanissetta – Salvatore Ballacchino