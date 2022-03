Pubblicità

La CGIL annuncia un nuovo sciopero dei netturbini per il prossimo 23 marzo. Mancano infatti gli stipendi di Febbraio e gli operatori ecologici incroceranno nuovamente le braccia.

La scrivente O. S.

Premesso:

• che in data 10/01/2022, è stata avviata la procedura di raffreddamento, ai sensi della normativa vigente, riguardo la vertenza dei mancati pagamenti delle spettanze ai lavoratori impegnati nel servizio di Igiene ambientale del Comune di Licata;

• che la procedura è stata chiusa negativamente;

• che i lavoratori devono percepire le spettanze del mese di febbraio;

• che, ad oggi, il termine per il versamento dello stipendio è ampiamente scaduto;

• che i lavoratori vogliono che le scadenze per i pagamenti siano rispettate per potere programmare le spese della propria famiglia;

considerato

• che è necessario fare rispettare le norme del CCNL e del capitolato d’appalto;

• che ad oggi, permangono interamente i motivi della vertenza;

La scrivente O. S. giudica la situazione molto grave e nell’esprimere preoccupazione per i disagi che i cittadini e i lavoratori potranno subire, per assicurare la regolarità nell’erogazione delle spettanze, nel registrare lo stato d’agitazione del settore,

proclama lo sciopero dei lavoratori per la giornata del 23 marzo 2022;

La presente equivale a preavviso di sciopero ai sensi di legge.

Si fa presente, infine, che saranno assicurati i servizi minimi essenziali prescritti dalla normativa vigente.