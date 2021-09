Pubblicità

Assegnazione deleghe assessoriale, interviene il consigliere comunale Andrea Burgio.

Cio’ a cui stiamo assistendo ha del paradossale. Dal 14 luglio, giorno dell’insediamento dell’assessore Cosentino, professionista che stimo, il Sindaco non ha ancora assegnato le deleghe al nuovo componente della sua Giunta, naturalmente mentre l’assessore percepisce l’indennità. E, cosa ancora più grave, non ha ancora sostituito il dimissionario assessore Castiglione che deteneva deleghe pesanti come Sanità, delega importante vista la situazione covid e ospedale, e Lavori Pubblici. Sindaco, di preciso che cosa sta aspettando? Secondo lei è normale lasciare per oltre 2 mesi un assessore in un limbo senza deleghe? Non mi sembra nemmeno corretto nei confronti del gruppo politico e dell’assessore stesso, ripeto persone che stimo. Qual è il raggio d’azione dell’assessore Cosentino nella sua Giunta? Chi si occupa di questioni sanitarie e dei Lavori Pubblici? Le sembra normale tutto ciò?

La città è in ginocchio e l’ultima cosa di cui ha bisogno sono perdite di tempo e tatticismi politici. Sindaco, assegni le deleghe e nomini gli assessori mancanti.

Andrea Burgio – consigliere comunale