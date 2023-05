Pubblicità

Si rende noto alla Cittadinanza che domani, 12 maggio 2023, lo sportello AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) sito in via Giarretta, zona Mercato Ortofrutticolo a Licata, resterà chiuso a causa dell’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 16,20 per lavori di manutenzione da parte della società Enel Distribuzione.