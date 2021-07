Pubblicità

Villaggio Mosè – Una donna di 41 anni di origine tunisina, residente nella località di Villaggio Mosè, si è rivolta ai Carabinieri della locale Stazione al culmine dell’ennesima lite avuta con il marito. L’uomo un pensionato italiano di 60 anni è stato denunciato dalla donna che ha raccontato delle continue aggressioni fisiche, delle minacce e dei maltrattamenti che era costretta a subire già da qualche mese. Episodi che avvenivano tra le mura domestiche della loro abitazione. I Militari dell’Arma dopo aver ricevuto la denuncia si sono messi subito all’opera avviando i primi accertamenti che hanno indotto a collocare temporaneamente la vittima in una struttura protetta. A carico dell’uomo è stata inoltrata un’informativa di reato alla Procura della Repubblica di Agrigento per maltrattamenti in famiglia