Chiuso ufficialmente il campionato di Serie D, il capitano del Licata calcio Totò Maltese ha postato un messaggio che fa da bilancio (a questo punto definitivo) sulla stagione appena conclusa.

“Ebbene sì, è terminata questa stagione in un modo che non ci saremmo mai aspettati. È stato un anno entusiasmante sia a livello personale (forse nessuno avrebbe mai scommesso su di me!), sia di squadra. Ad oggi, il Licata è salvo in serie D, come promesso! Non so cosa ci riserva il futuro, nel frattempo ringrazio la società, lo staff e tutta la città di Licata”.