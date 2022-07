Pubblicità

Totò Maltese, il capitano di mille battaglie, non chiude la porta ad un suo ritorno a Licata in questa sessione di calciomercato. L’indizio arriva da Instagram dove Maltese, rispondendo ad una domanda di un tifoso, replica con un enigmatico Ni alla possibilità di un suo ritorno in gialloblu.

Molto più esplicita è invece la risposta sulla sua permanenza a Trapani. “Ad oggi credo di no” dice Maltese, che di fatto è ufficialmente sul mercato.

È bene chiarire che una trattativa tra le parti non c’è, ma l’inidizio social probabilmente qualcosa vorrà pur dire. Vedremo