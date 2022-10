Ondata di maltempo su Licata, il Sindaco Pino Galanti invita a restare a casa.

“Le correnti d’aria hanno fatto anticipare a stasera le piogge su Licata che, inizialmente, erano previste per la giornata di domani. Il dipartimento regionale di Protezione Civile, infatti, per domani aveva dichiarato l’allerta meteo gialla, annunciando la possibilità di temporali e rovesci anche sulla nostra città. Invito tutta la cittadinanza, considerate le condizioni meteo avverse, a rimanere in casa o, in caso di spostamenti necessari, a usare la massima prudenza. Ovviamente l’ufficio comunale di Protezione Civile è allertato, e pronto ad intervenire nel caso in cui fosse necessario”.