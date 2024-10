Pubblicità

Venerdì giorno 18 ottobre si è registrata una grave emergenza presso il Poliambulatorio di Palma di Montechiaro: la concomitanza di un guasto alla struttura ed il nubifragio abbattutosi sulla città ha creato un allagamento alla struttura stessa.

“Durante la sera/notte del 18 ottobre per gran parte di girono di 19, si è lavorato, senza sosta ed in sinergia e contatto diretto con il Direttore Collura del Distretto Sanitario di Base di Licata e Palma, con il preziosissimo aiuto dei volontari e dell’ufficio tecnico e dell’intervento dei tecnici dell’Asp nonché dei vigili del fuoco per non interrompere mai i servizi essenziali quali Guardia Medica e 118 – dice il sindaco Stefano Castellino – La disponibilità del direttore Dott. Calogero Collura è stata totale anche durante le ore notturne del 18 e per tutta la giornata del 19, la sua attività concreta ed instancabile senza limiti di orario e senza lesinare sforzi, insieme al prezioso lavoro dei tecnici ed operai comunali, e dei volontari di protezione civile, ha consentito di mantenere la presenza dei suddetti servizi essenziali. Ringraziamo il Direttore Collura ed il personale dell’ASP, dai medici, gli infermieri, i tecnici, per la sinergia e prontezza. Così come comunicato dal Distretto Sanitario di Base, per quanto sopra esposto, a partire da lunedì 21 ottobre il PTA di Palma di Montechiaro sarà soggetto a chiusura temporanea per consentire gli opportuni interventi tecnici. Si rassicura l’utenza che tutti i servizi verranno ugualmente garantiti, senza soluzione di continuità, presso gli analoghi uffici del DSB di Licata all’interno dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Si comunica altresì che tutti gli utenti già prenotati verranno contattati telefonicamente per una puntuale riprogrammazione degli appuntamenti. I servizi di Guardia Medica, PPI Adulti e PPI Pediatrico saranno disponibili presso i locali del Consultorio Familiare di via Maccacaro e raggiungibili anche telefonicamente agli stessi numeri telefonici di sempre, per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0922790234. La struttura del Poliambulatorio, non è sicuramente recente, e risale agli anni 90, ed ha necessità di intervento di manutenzione importante. È già noto, infatti, sarà interessata da lavori di riqualificazione grazie ad un importante finanziamento per le “Case di Comunità” ottenuto grazia la sinergia tra Regione Siciliana, ASP di Agrigento, Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco Stefano Castellino ed il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone che hanno seguito la vicenda direttamente con il supporto degli uffici comunali, i lavori partiranno tra poche settimane. Come già fatto in occasione dell’emissione del decreto di finanziamento, oltre due milioni di euro, ringraziamo l’ex Presidente Nello Musumeci ed il suo Governo, ed in particolare l’allora Assessore Regionale alla Sanità On. Ruggero Razza ed all’On. Giusi Savarino che nella scorsa legislatura Regionale hanno voluto fortemente ed ottenuto che anche a Palma di Montechiaro nascesse la “Casa di Comunità”, grazie altresì al Presidente Renato Schifani ed al suo governo ed in particolare all’attuale Assessore Regionale alla Sanità Dott.ssa Giovanna Volo per aver proseguito l’iter di questo fondamentale intervento. Si lavora senza sosta al servizio della Città ed nella massima collaborazione istituzionale con tutte le Istituzioni”.