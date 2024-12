L’appuntamento con Acoustic vibes project previsto per questa sera al Chiostro San Francesco, è stato rinviato al prossimo 6 Gennaio a causa delle avverse condizioni meteorologiche di queste ore. “Abbiamo deciso di riprogrammare in una data, quella del 6 Gennaio – spiega l’assessore Salvo D’Addeo – in cui ci saranno altri eventi nel centro storico”.