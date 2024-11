Sopralluoghi e monitoraggio in corso dopo la bomba d’acqua abbattutasi su Licata. L’acqua è defluita da Piazza Gondar, corso Serrovira e Piazza Duomo dopo l’allagamento della fase più intensa di precipitazioni. Il Sindaco Balsamo, la Protezione civile e diverse associazioni di volontariato stanno monitorando la situazione. Idrovore in azione per rimuovere l’acqua restante e i liquami. Complessa rimane la situazione di Fondachello-Playa. Le condizioni meteo per la giornata di domani prevedono un miglioramento e pertanto non dovrebbero esserci nuove precipitazioni.