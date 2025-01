La forte ondata di maltempo che sta colpendo la fascia meridionale della Sicilia sta creando danni e problemi anche a Licata. I residenti di Fondachello–Playa sono alle prese con acqua alta nel quartiere e con le mareggiate. Alla Rocca-Pisciotto due pali della pubblica illuminazione sono stati abbattuti dal forte vento, fortunatamente senza conseguenze a persone. Palo dell’illuminazione caduto anche in via Torregrossa. Allo stadio Dino Liotta, Le raffiche di vento danneggiano la copertura della Tribuna.

Su tutto il territorio – investito da una perturbazione temporalesca con forte vento – c’è un monitoraggio in corso di Vigili del Fuoco, Protezione civile, Polizia Municipale e volontari. Una quantificazione degli eventuali danni sarà possibile solo a perturbazione passata.