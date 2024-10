Pubblicità

Danni da maltempo, intervento dei consiglieri comunali della Lega.

Ancora una volta, Licata si ritrova ad affrontare le conseguenze di una tragedia che ha causato al territorio un danno immane. L’emergenza verificatasi in seguito all’esondazione del fiume Salso è stata gestita dall’amministrazione con grande impegno, prontezza e seria dedizione. L’esondazione del fiume non ha risparmiato l’intera città e ha colpito in particolare modo il comparto agricolo del nostro territorio.

Come Lega ci siamo subito adoperati cercando aiuto nei nostri rappresentanti di partito e abbiamo trovato come sempre concretezza e immediata disponibilità: tra martedì e mercoledì, verranno a mostrare vicinanza a tutto il territorio il commissario provinciale l’Onorevole Anastasio Carrà e l’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, quest’ultimo ci ha già anticipato che verranno immediatamente attivate le misure di indennizzo alle aziende agricole previste dal PSR Sicilia.

IL CAPOGRUPPO E I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA LEGA LICATA Jenna Ortega , Vincenzo Graci

Giuseppe Federico