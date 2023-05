Pubblicità

Consueti disagi per i residenti nel quartiere Fondachello-Playa in concomitanza con il maltempo delle ultime ore. La bretella di contrada Ripellino si è allagata ben presto (anche per l’entrata della mareggiata) con rischio di restare in panne per diversi automobilisti in transito. “Ci chiediamo perché non venga chiusa – le parole di Milena Bonvissuto del Comitato – si sa che il maltempo sarà forte. Allora perché non si provvede per tempo evitando disagi gravi agli automobilisti?”.