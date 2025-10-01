ADV

Il maltempo che ha sferzato la Provincia di Agrigento ha causato problematiche sparse in giro per i vari Comuni.

A Favara la situazione peggiore: una persona trascinata dalla furia dell’acqua che ha investito la città trasformando le strade in fiumi. Preoccupazione particolare per una giovane che sarebbe stata vista scivolare in una scarpata dopo essere uscita dall’abitacolo della propria auto. I Vigili del fuoco sono a lavoro.

A Licata tanta pioggia e allagamenti in zona Fondachello-Playa. Impianti di deflusso che hanno invece consentito di smaltire più o meno agevolmente l’acqua rimasta nel centro abitato.

Ad Agrigento strade allagate e diversi automobilisti in difficoltà con gran lavoro per Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.