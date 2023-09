Pubblicità

Cosa può aver causato l’improvvisa morte di un giovane licatese di 21 anni non si sa ancora. Il fatto è successo in via Gela poco prima dell’ora di pranzo. Il giovane ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso ma per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.