Un bagnante si è sentito male mentre si trovava in acqua alle Balatazze a Ferragosto e si è dovuta mettere in moto una provvidenziale macchina di salvataggio che ha scongiurato il peggio proprio in extremis.

Il bagnante avrebbe accusato un malore mentre stava nuotando in compagnia di un amico. Il primo immediato soccorso direttamente in acqua è arrivato proprio da quest’ultimo che ci risulta essere un medico e che ha provveduto a tenere a galla lo sfortunato bagnante scongiurandone l’annegamento. Ai primi soccorsi hanno preso parte anche due infermieri: uno di loro è Ivan Acquisto.

Ai soccorsi ha preso parte anche l’ex vicesindaco Angelo Vincenti il quale non ha esitato un attimo a lanciarsi in acqua per prestare soccorso al bagnante in difficoltà e dare manforte al suo amico. Sul posto si è recato anche un elicottero del 118. L’uomo che si è sentito male è stato infatti trasferito d’urgenza in ospedale a Messina dove si trova tutt’ora ricoverato in critiche condizioni di salute. Pare per problemi di natura neurologica.