Sembrano molto serie le condizioni di un uomo che ha accusato un malore nel pomeriggio sulla spiaggia di Marianello. Secondo quanto appreso, l’uomo si trovava in acqua quando si è sentito male. I primi soccorsi prestati da gente che si trovava in spiaggia e dai gestori dei lidi balneari. A Marianello è arrivata una ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso che ha trasferito l’uomo al nosocomio.

Aggiornamento ore 18,30 – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo soccorso a Marianello dopo aver accusato un malore. Il trasferimento in ospedale non gli ha infatti salvato la vita ed è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Le condizioni erano apparse molto gravi fin da subito.