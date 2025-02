Malattie Rare e Podologia: Un Percorso Formativo per un Approccio Multidisciplinare.

Le malattie rare rappresentano una delle sfide più complesse per il mondo sanitario, sia per la loro eterogeneità che per la necessità di un trattamento altamente specializzato. La gestione di queste patologie non può prescindere da un approccio multidisciplinare, che coinvolga diverse figure professionali per garantire ai pazienti una qualità di vita migliore e un’assistenza sempre più mirata.

In questo contesto si inserisce il corso FAD “Le malattie rare e l’approccio interprofessionale”, un’iniziativa accreditata ECM disponibile su una piattaforma e-learning. Il corso non è rivolto solo ai professionisti sanitari, ma a chiunque voglia approfondire questa tematica, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e creare una maggiore consapevolezza sull’argomento.

L’Importanza della Podologia nella Gestione delle Malattie Rare.

Tra i professionisti coinvolti nel progetto, un ruolo di rilievo è stato ricoperto dalla Dott.ssa Lavinia Cacciatore, podologa e Vicepresidente del CDAT Podologi CL-AG, nonché delegata CDAN Podologi al gruppo di lavoro sulle malattie rare della FNO TSRM PSTRP.

La sua partecipazione al corso si è concentrata sulla gestione podologica delle malattie rare e sul valore aggiunto che la podologia può offrire nell’approccio interdisciplinare. Il trattamento delle patologie del piede nei pazienti con malattie rare è infatti un aspetto fondamentale, spesso sottovalutato, ma che può migliorare significativamente la qualità della vita di questi pazienti.

A supporto di questa visione, la Dott.ssa Cacciatore ha coinvolto due colleghe che hanno presentato progetti di ricerca innovativi nell’ambito della podologia applicata alle malattie rare, sottolineando come la comunità podologica italiana stia dimostrando un interesse crescente verso la ricerca scientifica e l’innovazione.

Ma l’impegno in questo campo non si è fermato qui: nel corso della formazione è stata illustrata dalla Dssa Cacciatore anche una nuova ricerca attualmente in fase di sviluppo, che ha trovato ulteriore applicazione in una tesi di un neolaureato in podologia. Questo dimostra come il settore sia in continua evoluzione e come la collaborazione tra ricerca accademica e pratica clinica possa portare a importanti progressi.

Un’Occasione per Crescere e Condividere Conoscenze.

Il corso rappresenta un’opportunità unica per approfondire il tema delle malattie rare e il loro trattamento, con un focus particolare sulle strategie di gestione multidisciplinare. La formazione non solo fornisce competenze specifiche, ma rafforza anche la collaborazione tra professionisti, permettendo di costruire un network in grado di migliorare l’approccio terapeutico ai pazienti.

L’invito a partecipare è esteso a tutti: medici, podologi, infermieri, fisioterapisti, ricercatori e chiunque voglia approfondire l’argomento. La conoscenza condivisa è infatti il primo passo per garantire ai pazienti con malattie rare un’assistenza sempre più efficace e personalizzata.

Di seguito il link per accedere al corso: https://www.facebook.com/share/p/1BcuzXio6h/

Un Impegno Costante per il Futuro

L’esperienza della Dott.ssa Cacciatore nel corso FAD dimostra come la podologia possa svolgere un ruolo chiave nella gestione delle malattie rare e come l’aggiornamento continuo sia fondamentale per garantire trattamenti all’avanguardia. La strada della ricerca è ancora lunga, ma con il contributo di professionisti appassionati e competenti è possibile fare la differenza.

L’alta partecipazione e il coinvolgimento attivo dei colleghi in questo percorso formativo confermano che la comunità podologica è pronta a raccogliere questa sfida, con l’obiettivo di migliorare sempre di più la qualità della vita dei pazienti e il livello delle cure offerte.