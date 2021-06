Pubblicità

Un magistrato in servizio alla Procura di Agrigento e una impiegata dell’ufficio sono risultate positive alla variante inglese del Covid-19. Il sostituto procuratore risulta già vaccinata con entrambe le dosi mentre l’impiegata era in attesa di completare il ciclo. Il capo della Procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, insieme al Presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone, ha deciso di sospendere ogni attività differibile e non urgente. In questi giorni tutti i magistrati ed il personale in servizio sarà sottoposti a un giro di tamponi.

Lo riporta l’edizione odierna di grandangolo.it