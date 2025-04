Per Maggio Licata diventa “La Piazza dei Bambini”.

Il Comune organizza l’evento in collaborazione con le Ludoteche presso Piazza Sant’Angelo in occasione delle Feste di Maggio.

Dopo settimane di preparativi, in seguito al sopralluogo tecnico svoltosi stamattina in Piazza Sant’ Angelo, alla presenza degli Assessori Dott.ssa Sitibondo e Dott. Pennisi a rappresentare l’amministratore Comunale, del Geometra Antonino De Marco responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale e dei gestori delle Ludoteche Fantasy Park, L’isola che non c’è, Letylandia e Piccole Stelle, dove sono stati definiti gli ultimi dettagli, prende ufficialmente forma quello che sarà un evento unico nel suo genere.

Infatti grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale ad organizzare un evento dedicato ai più piccoli, in vista dei festeggiamenti patronali, in Piazza Sant’Angelo per i giorni di Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Maggio ed alla collaborazione delle quattro Ludoteche presenti nel nostro territorio comunale nasce “La Piazza dei Bambini”.

Saranno tre giorni di assoluto divertimento per i bambini e le loro famiglie dove non mancheranno: Animazione, giochi, baby dance, truccabimbi, palloncini, pop corn, zucchero filato, mascotte, spettacolo di bolle e giocoleria, agriteatro didattico, spettacolo di magia, trampolieri, stage di danza, eventi sportivi e tantissimi ospiti oltre alla presenza stabile degli animatori delle Ludoteche che renderanno la Piazza Sant’Angelo il posto ideale per far trascorrere ai bambini tre giorni in festa!!