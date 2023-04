Pubblicità

Polizia e Vigili del fuoco sono intervenuti in via Messico, una delle più ampie traverse di via Campobello, per un incendio sviluppatosi all’interno di un magazzino. Le cause che hanno generato la combustione sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine e degli stessi Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. Secondo una prima stima, i danni sarebbero notevoli.