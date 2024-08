Pubblicità

In occasione di festeggiamenti della Madonna del SS Rosario 2024, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato che sono aperte le iscrizioni per il corteo di cavalieri/amazzoni e carretti siciliani che si terrà domenica 15 Settembre.

Per iscriversi occorre recarsi presso il comando della Polizia Municipale, Palazzo Scolopi, Via Fiorentino 89 con la seguente documentazione allegata al presente avviso:

– Allegato – Cavalieri/ Amazzoni

– Allegato – Carretti

– autocertificazione attestante l’assenza di pregiudizi di polizia e precedenti penali del proprietario del cavallo, del cavaliere/ amazzone e dei 3 palafrenieri e documento di riconoscimento di ciascuno di essi;

– autocertificazione attestante l’assenza di pregiudizi di polizia e precedenti penali del proprietario del carretto e del conducente e dei 2 palafrenieri e documento di riconoscimento di ciascuno di essi;

– Passaporto Sanitario di ciascun animale rilasciato dalla competente Asp;

– Polizza assicurativa (con ricevuta di pagamento del premio) per ogni singolo animale.

Tutta la suddetta documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 19 Agosto dalle ore 10 al 25 agosto alle 12.30.

L’Ufficio della Polizia Municipale sarà aperto dalle ore 10 alle 19 tutti i giorni escluso la domenica che sarà aperto dalle ore 8:30 alle 12:30.