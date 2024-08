Pubblicità

Nella giornata di ieri, segnatamente nel pomeriggio, si era sparsa in città la voce della presenza a Licata della popstar Madonna. C’era addirittura chi giurava di averla vista prendere il sole sul ponte di una nave attraccata ieri mattina al Porto Turistico Marina Cala del Sole. Una semplice e rapida ricerca, ha smentito questa voce. Ma la barca c’è veramente: si tratta della Over the Raimbow of London ed era l’imbarcazione del famoso pittore belga Folon che in passato ha ospitato tanti personaggi famosi, tra cui anche Madonna.