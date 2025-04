ɪɴᴅɪᴄᴀᴢɪᴏɴɪ ᴜᴛɪʟɪ ᴘᴇʀ ʟ’ᴀᴄᴄᴏɢʟɪᴇɴᴢᴀ ɪɴ ᴄᴀsᴀ ᴅᴇʟʟ’ᴀᴅᴅᴏʟᴏʀᴀᴛᴀ ᴘᴇʟʟᴇɢʀɪɴᴀ. Ecco il comunicato della Parrocchia Sant’Agostino.

1) A partire dal 13 maggio 2025 e per tutto l’Anno Santo la Madonna visiterà le case dei devoti che ne faranno richiesta;

2) Il simulacro resterà presso le famiglie dal martedì al venerdì di ogni settimana, salvo possibili variazioni e impegni pastorali;

3) Durante la permanenza del simulacro in casa, la famiglia ne sarà custode e responsabile. Si eviti tutto ciò che possa arrecare danno alla sacra immagine (instabilità dell’altarino, candele accese incustodite, spostamenti non autorizzati, animali domestici liberi, ecc.). Qualora si preferisse collocare il simulacro in spazi aperti (giardino, terrazzo, cortile, ecc.), assicurarsi di non lasciarlo esposto alle intemperie (umidità, pioggia, vento, sole, ecc.);

3) Il giorno dell’arrivo della Madonna in casa (il martedi sera dopo la S. Messa delle ore 18), la famiglia si farà trovare riunita, insieme a vicini e fedeli, per accoglierla e collocarla nel luogo preparato (un tavolo solido e ornato);

4) Nei giorni di permanenza della Madonna in casa, la famiglia dovrà garantire momenti di preghiera da condividere con familiari e vicini (S. Rosario, cenacoli di preghiera, lettura della Parola di Dio, ecc.);

5) Il Venerdì, a conclusione della visita, si celebrerà la S. Messa in casa. La famiglia si premurerà di preparare un tavolo, rivestito di una tovaglia bianca e ornato di fiori e candele (l’arredo liturgico – vasi sacri, libri, ostie, ecc. – sarà a cura della parrocchia);

6) Per indicazioni ulteriori rivolgersi alla referente parrocchiale (388 778 0219).