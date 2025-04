Sono iniziate le processioni della Settimana Santa licatese. L’Addolorata ha aperto i momenti religiosi con la lunga processione di ieri conclusasi con il rientro in Chiesa Madre dove la Madonna rimarrà fino a domani quando verrà poi portata in processione fino al Carmine. Al seguente link, tutta la processione di ieri trasmessa in diretta streaming da Lanterna Tv.