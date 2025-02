Al termine della celebrazione festiva della ‘candelora’ il parroco della Parrocchia di S. Agostino e rettore del Santuario dell’Addolorata, padre Stefano, unitamente alla Confraternita Maria SS. Addolorata, ha dato comunicazioni ufficiali in merito alla prossima ʀɪᴄᴏʀʀᴇɴᴢᴀ ᴅᴇʟʟ’ᴀᴅᴅᴏʟᴏʀᴀᴛᴀ 2025:

1) la ‌presentazione del ‘segno giubilare’: prima ed esclusiva realizzazione 3D del venerato simulacro dell’Addolorata, dipinta a mano, che dal mese di Maggio in poi visiterà le case dei devoti che ne faranno richiesta;

2) ‌le celebrazioni della ricorrenza dell’Addolorata per l’anno santo 2025 si svolgeranno presso l’oratorio parrocchiale (via Principe di Napoli), data l’indisponibilità del Santuario, interessato da lavori di restauro;

3) ‌il novenario di preparazione si svolgerà dal 2 al 10 aprile secondo il programma tradizionale;

4) ‌il giovedì che precede la ricorrenza non ci sarà (per ovvie ragioni) la tradizionale “scinnuta”. Appena sarà possibile riaprire il Santuario, vivremo solennemente il ritorno della Madonna nella sua casa con la “acchianata” del simulacro nella nicchia che lo custodisce;

‌5) per il Venerdì dell’Addolorata, il simulacro della Madonna uscirà all’alba per essere sistemato all’ingresso dell’oratorio e accogliere i pellegrini. Come di consueto, verranno celebrate le SS. Messe dalle ore 7 in poi e la concelebrazione in via Colombo, dinanzi al Santuario, prima della processione cittadina;

6) ‌ulteriori news circa il programma in elaborazione verranno divulgate quanto prima.

Chiediamo la collaborazione di tutti i devoti nel diffondere notizie corrette e rispondenti ai comunicati ufficiali resi noti esclusivamente dal Santuario, attraverso i canali social e i mezzi di comunicazione