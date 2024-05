Pubblicità

La Madonna Addolorata in 3D. Ad annunciare questa bella novità e’ la pagina Facebook della Parrocchia Sant’Agostino. “Ecco a voi le prime immagini digitali della scansione 3D del simulacro ’ – si legge in un breve post – A breve ulteriori novità”. Intanto però ci gustiamo queste bellissime e suggestive immagini della rivisitazione del simulacro della Madonna in tridimensionale.