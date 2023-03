Pubblicità

Ecco il programma dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata della Chiesa di Sant’Agostino.

“Siamo ormai vicini alla festa dell’anno più attesa dai devoti della Madonna. Dal 22 al 30 marzo prossimi, infatti, vivremo i giorni della NOVENA in preparazione al VENERDÌ DELL’ADDOLORATA (31 marzo), che per tutta la Città di Licata segna l’inizio delle celebrazioni pasquali – si legge sulla pagina della Parrocchia – Molta è l’attesa e la trepidazione soprattutto per l’uscita (dopo 3 anni a causa della pandemia) del venerato simulacro dell’Addolorata. Quest’anno la ricorrenza sarà arricchita da due importanti anniversari, il 50° DI ELEVAZIONE DEL SANTUARIO DIOCESANO e il 20° DI FONDAZIONE DELLA CONFRATERNITA. Siamo tutti invitati a prepararci spiritualmente a vivere questi eventi di Grazia attraverso l’ascolto della Parola, la celebrazione dei Sacramenti e le opere di Carità”.