Una nota della Confraternita di Sant’Agostino.

Durante la Santa Messa di Domenica sera, presso l’oratorio di Sant’Agostino, il nostro assistente spirituale Padre Stefano Principato, ha presentato alla comunità dei fedeli il segno giubilare che ci accompagnerà durante questo Anno Santo e anche oltre. Grande la sorpresa e la commozione tra i presenti quando, dopo la proiezione di un video di presentazione, è stata svelata ai fedeli una bellissima copia, realizzata tramite scansione digitale e successiva stampa in 3D, della statua della nostra Madre SS. Addolorata. Scopo della lodevole e innovativa iniziativa, in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, è quello di veicolare, tramite l’immagine della Madonna, un messaggio di serenità, pace e conforto, nelle case di quanti, per vari motivi, sono impossibilitati a far visita alla Madre Santissima nella Sua dimora. L’evento ha anche segnato l’inizio della preparazione alla ricorrenza di Maria SS. Addolorata 2025, che avrà regolarmente luogo, seppur con le limitazioni e i necessari aggiustamenti che le difficoltà logistiche legate alla mancata disponibilità del Santuario, a causa dei lavori di restauro in corso, comporterà. La Confraternita, in comunione con la parrocchia, profonderà come sempre il massimo impegno affinché la Madre SS., sia venerata nel miglior modo possibile.