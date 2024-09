Pubblicità

La Chiesa di Sant’Agostino chiude per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio.

“A partire da lunedì 30 settembre il Santuario chiude per l’avvio dei tanto attesi e necessari lavori di restauro – si legge in una nota della parrocchia – Dal 30 settembre al 4 ottobre verrà effettuato il trasloco di quanto necessario a poter svolgere le attività pastorali e di culto presso il salone dell’Oratorio parrocchiale, in via Principe di Napoli, fino al termine dei lavori. La celebrazione eucaristica riprenderà presso il salone parrocchiale.

La parrocchia rende noto quindi il in vigore dal mese di ottobre presso l’oratorio di via Principr di Napoli.

L’ᴀᴘᴇʀᴛᴜʀᴀ ᴏʀᴀᴛᴏʀɪᴏ avverrà dalle 17-19,30 (con chiusura il lunedì)

ᴍᴇꜱꜱᴀ ꜰᴇʀɪᴀʟᴇ: ore 18,00 (dal martedì al venerdì)

ᴘʀᴇꜰᴇꜱᴛɪᴠᴀ ᴅᴇʟ ꜱᴀʙᴀᴛᴏ: ore 18 ᴅᴏᴍᴇɴɪᴄᴀʟᴇ ᴇ ꜰᴇꜱᴛɪᴠɪ: ore 18.

L’inizio dei lavori di ristrutturazione è previsto entro la metà di ottobre.