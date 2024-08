Pubblicità

Made in Alikata è la nuova opera di Milena Bonvissuto.

Made in Alikata (Viaggio tra storia e leggenda di Licata) vuole essere una raccolta di notizie del nostro territorio, alcuni racconti non si trovano nei libri ma sono tramandati a voce. Licata è come una bella donna ha filamenti dorati e pagliuzza verde azzurre.

Il suo cuore pulsa di armonia tra musicalità di onde e vento dalle alture. Lei viaggia tra leggenda e verità, tra storia e lealtà e tra bellezza e tristezza.

Lei è amata di chi la abita e da chi la visita a volte si eleva al grido: “Chi semmu suddi e muti?”.

Noi siamo così gente di mare e marinai a piedi scalzi, di artisti incompresi e sognatori. Siamo gente, frutto di tante dominazioni ma orgogliosi di essere siciliani di Licata.

Una raccolta che appartiene ai licatesi visto che all’interno vi sono le foto presi dai social che solo chi ama il territorio può fare.