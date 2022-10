Minaccia di morte due macellai licatesi e ne accoltella uno. Gli Agenti del Commissariato di Polizia hanno denunciato un immigrato domiciliato in città. La vittima dell’accoltellamento non è fortunatamente in pericolo di vita. Il fendente ha raggiunto la coscia sinistra causando una ferita che ha richiesto diversi punti di sutura al San Giacomo d’Altopasso. La Polizia ha quindi rintracciato il 22enne egiziano autore dell’aggressione. L’extracomunitario è un volto noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata una denuncia per lesioni personali, minacce gravi, porto abusivo di arma da taglio e violazione della prescrizione della misura di sorveglianza speciale.