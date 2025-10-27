Anche quest’anno le macchine elettriche saranno al servizio di anziani, disabili e di chi ha difficoltà di deambulazione, consentendogli di raggiungere le sepolture all’interno del cimitero.

Questi gli orari del servizio: il 29 ed il 30 ottobre macchinette in funzione dalle 8 alle 12.30. Il 31, l’1 ed il 2 novembre mezzi operativi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

“A tutti, ovviamente, viene raccomandato, visto che le macchinette sono 2 e 2 per turno sono gli operatori – fanno sapere le due associazioni che espleteranno il servizio – di avere pazienza e rispettare il proprio turno”. Il servizio è gestito da Croce rossa italiana e Aisa Provinciale Licata.