Il 3 dicembre 2025, il Luogotenente Guglielmo Greco, in forza alla Tenenza della Guardia di Finanza di Licata quale Comandante della Squadra Operativa Volante in occasione del compimento del 60° anno ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Arruolato nel 1987 presso la Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì, il Luogotenente Greco ha successivamente frequentato il 1° corso speciale Allievi Marescialli presso la scuola ispettori dell’Aquila. Nel corso della lunga militanza nelle Fiamme Gialle, ha prestato servizio in reparti operativi della Puglia e Sicilia, contribuendo all’esecuzione di tante attività investigative. Dopo un’intensa esperienza nell’ambito del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, il luogotenente Greco è giunto alla Tenenza di Licata, assumendo il comando della Squadra Operativa Volante.

A lui il Comandante Provinciale di Agrigento, Col. t.SFP Gabriele Baron ha, nell’occasione, rivolto all’Ispettore parole di riconoscenza a nome del Corpo per il prezioso apporto garantito negli oltre 38 anni di militanza in Fiamme Gialle, formulando l’augurio di buon compleanno e di “felice meritata pensione”.

Al Lgt. Guglielmo Greco i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.