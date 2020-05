L’Università di Catania ha donato al Comune di Licata un grande quantitativo di gel igienizzante prodotto nei laboratori del Dipartimento di Chimica.

Un prodotto importantissimo per contrastare la diffusione del Covid 19. “Sono grato – è il commento del sindaco Pino Galanti – al professore Roberto Purrello, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania ed a tutti i tecnici dei laboratori”.

“Ringrazio, per il contributo fondamentale alla donazione – conclude il primo cittadino – il professore Benedetto Torrisi per l’invito manifestato e, insieme a lui, l’amico Ivan Paci ed il consigliere comunale di Licata Alessio Munda per l’attività di networking posta in essere per servire le Comunità dell’Agrigentino”.