È in arrivo “IL LUNGOMARE DEI BAMBINI“.

Evento di animazione ed intrattenimento per i bambini e le loro famiglie, in occasione della Sagra del Melone Cantalupo di Licata, che il Comune di Licata di organizzerà con la collaborazione delle Ludoteche: Fantasy Park, L’Isola che non c’è,

Letylandia, Piccole Stelle.

Sabato 24 e Domenica 25 Maggio Dalle ore 18:00 alle 21:00. Lungomare Via Principe di Napoli.

COSA ASPETTARSI?

Animazione, Giochi, Baby Dance, Truccabimbi, Pop Corn, Zucchero filato, Palloncini, Mascotte, Laboratori, Spettacoli con Artisti

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere in nostra compagnia 2 serate all’insegna del divertimento nella meravigliosa cornice del nuovo lungomare di Licata – fanno sapere gli organizzatori – Ringraziamo l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo e tutta l’amministrazione comunale Angelo Balsamo Sindaco per aver creduto nuovamente in noi dopo il grandissimo successo della Piazza dei Bambini”.