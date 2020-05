Sentita la Conferenza dei Capigruppo, il Presidente Giuseppe Russotto, ha convocato il Consiglio comunale per lunedì, 18 Maggio alle ore 18, per l’approvazione del bilancio.

Tre i punti posti all’ordine del giorno:

1.Nomina scrutatori;

2. Approvazione DUP 2019 – 2020 – 2021;

3) Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2020.

In ossequio a quanto previste dalle norme adottate ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in considerazione dei caratteri di indifferibilità ed urgenza degli atti posti all’ordine del giorno, la seduta di lunedì prossimo si terrà in video conferenza.