Giuseppe Capodieci, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, il prossimo lunedì 29 luglio inaugurerà, nel reparto di Radiologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, il nuovo Mammografo Digitale con Tomosintesi di Ultima Generazione, aprendo contestualmente il nuovo Centro Screening di Primo Livello.

Quello del 29 luglio sarà, inoltre, un Open Day riservato alle mammografie e dalle 11.30 alle 18.30 tutte le donne di età compresa tra 50 e 69 anni potranno accedere per eseguire l’esame.

Considerata la fondamentale importanza dello screening, il Presidente del Consiglio Comunale di Licata Anna Triglia, e l’Assessore Comunale alla Sanità Angelo Trigona, invitano tutte le donne che rientrano nella fascia d’età annunciata, ad approfittare del nuovo servizio per eseguire i controlli salva vita.

“Invitiamo – scrivono Triglia e Trigona – tutte le donne licatesi della fascia di età 50 – 69 anni a presentarsi, senza indugi, proprio il 29 luglio nel reparto di Radiologia del San Giacomo d’Altopasso per essere sottoposte, gratuitamente alla mammografia, in occasione dell’Open Day. Lo screening è fondamentale per prevenire patologie gravissime. Ringraziamo il Direttore Generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la straordinaria sensibilità dimostrata, con l’avvio del nuovo servizio, nei confronti della cittadinanza licatese”.