Matteo Lanza, uno dei prospetti più importanti in casa Licata calcio, sta per vedere aperte le porte della Serie A. Il terzino classe 2005 – 15 presenze nella passata stagione – è infatti vicinissimo al trasferimento all’Empoli. La formazione Toscana l’ha infatti spuntata sul Vicenza ed è pronta a mettere sotto contratto Lanza. Per il Licata si apre una falla sull’out di sinistra che dovrà ora essere tappata sul mercato dal ds Martello.