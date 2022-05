Pubblicità

Con il successo di misura sui padroni di casa del Biancavilla (decisiva la rete di Parisi), l’under 19 del Licata si laurea campione regionale under 19. A fine gara enorme soddisfazione per mister Cordaro e per il responsabile del settore giovanile gialloblu, Danilo Scimonelli.

“Complimenti a Mr Cordaro e Danilo – le parole del patron Enrico Massimino – abbiamo un settore giovanile che cresce e di cui siamo orgogliosi”.