Pubblicità

Dolore e commozione hanno riempito Piazza Sant’Angelo dove sono stati ospitati i funerali del giovane Enrico Bonello, lo studente dell’Alberghiero deceduto in seguito ad un incidente stradale in via Fiumevecchio. All’esterno della Chiesa, cavalli (la grande passione del ragazzo), palloncini colorati e cartelloni preparati a scuola.