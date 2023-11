Pubblicità

UNA MANIFESTAZIONE DI FORTE DISSENSO ALLA REVOCA DELL’ISOLA PEDONALE NEL TRATTO TERMINALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE È STATA ESPRESSA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI LANZA.

“Trovo inconcepibile la decisione della Giunta Comunale di revocare l’isola pedonale nel tratto finale di Corso Vittorio Emanuele – si legge in una nota – Tratto del tutto ininfluente al benché minimo miglioramento del traffico cittadino. Mai avrei immaginato che l’amministrazione, alla cui elezione ho contribuito, potesse eliminare uno dei pochi esempi di civiltà urbana presenti a Licata.

Quell’isola pedonale, istituita più di quindici anni fa, da tutti accettata come luogo di passeggio sicuro, non solo ha dato decoro ad una stradina altrimenti lasciata al degrado, ma si è dimostrata, anche l’esempio lampante di come l’istituzione delle isole pedonali in specifiche aree del centro storico, aiutino lo sviluppo economico e la ripresa della socialità.

Da giovane neo consigliere comunale – continua Luigi Lanza – uno dei miei obbiettivi è contribuire alla ripresa sociale ed economica della città e reputo inaccettabile una tale decisione, che significa un passo indietro in termini di civiltà.

Le isole pedonali e le ZTL sono diventate ormai patrimonio inalienabile in costante aumento in tutti i comuni d’Italia, specialmente in quelli a vocazione turistica.

Voglio sperare che a seguito dell’indignazione di popolo suscitata da tale decisione – conclude – la Giunta Comunale possa tornare sui propri passi e rimettere le cose a posto, in caso contrario sarà mia cura attivarmi nel coinvolgere i colleghi consiglieri comunali per presentare una proposta di delibera che impegni l’Amministrazione Attiva a ripristinare l’isola pedonale in questione”.

Il Consigliere Comunale – Luigi Lanza