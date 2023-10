Pubblicità

Il consigliere comunale di Forza Italia, Luigi Lanza, rende nota una risposta ricevuta ad un’interrogazione presentata.

In risposta alla mia specifica interrogazione del 29/08/2023, il sindaco, in sintesi, ci fa sapere che il nostro Ente non può avvalersi del Bando di finanziamento del fondo “Sport e Periferie 2023” perché il Comune non dispone della prevista quota di cofinanziamento (pari al 15%) necessaria per partecipare al detto “Avviso pubblico”. Pur comprendendo le difficoltà organizzative e di risorse umane in cui versa attualmente il Comune, prendo atto, con rammarico, che un’opportunità di ottenere un sostanzioso finanziamento (fino a 700.000,00 euro) per recuperare, alla fruizione delle discipline sportive dei nostri giovani, impianti in atto incompleti o fatiscenti, non è andata a buon fine. Nello stesso tempo, fiducioso in un prossimo Avviso “Sport e Periferie 2024”, invito il sindaco a porre in essere ogni necessaria azione amministrativa al fine di non dover più rinunciare né a questo, né a nessun’altra occasione di finanziamento pubblico. A tal riguardo, mi permetto di suggerire la costituzione di un apposito ufficio onde scongiurare la mancata partecipazione del nostro Ente ai restanti bandi di finanziamento destinati ai Comuni da ogni possibile misura disponibile (PNRR in primis).

In merito al Palazzetto “Nicolò Fragapane”, sono lieto di apprendere che i lavori di manutenzione straordinaria inizieranno a breve. Sarà mia premura seguire con la dovuta attenzione tutte le fasi successive per il suo completo recupero.

Il Consigliere Comunale Luigi Lanza